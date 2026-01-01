2 godine garancije
XV1430/00
XU2100/15
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4 krpice za brisanje od mikrofibera
Kompatibilni: serije 2000 i 3000
Perive (maks. 60 stepeni)
Krpice za brisanje od mikrofibera su perive u mašini na maksimalnoj temperaturi od 60 stepeni Celzijusa i lako se postavljaju i uklanjaju. Preporučuje se pranje krpica nakon svake sesije čišćenja.
Meki mikrofiber nežno odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Namenski je dizajniran za čišćenje osetljivih površina, kao što su drveni podovi.
Izdržljivi jastučići za brisanje napravljeni su za svakodnevno suvo i mokro čišćenje podova. Zamenite ih svakih 3–6 meseci kako biste održali optimalne performanse čišćenja. Aplikacija Home Run podsetiće vas kada je vreme da zamenite jastučić.
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Kada se koriste na robotu usisivaču/brisaču HomeRun Aqua serije 3000 kompanije Philips