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Sve serije

  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
  • Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000

Krpice za brisanje Krpice za brisanje za serije HomeRun 2000 i 3000

XV1430/00

1 nagrada

Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000
Koristite perive jastučiće za brisanje od mikrofibera na svojim robot usisivačima HomeRun serije 2000 i 3000 da biste se rešili finog sloja prašine koji se svakog dana skuplja na podovima. Jastučići za brisanje odgovaraju modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/20

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3000/01

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3000/02

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3100/01

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3110/02

Uklanja više prašine nego samo usis.

Jastučići za robote usisivače HomeRun serije 2000 i 3000

  • 4 krpice za brisanje od mikrofibera

  • Kompatibilni: serije 2000 i 3000

  • Perive (maks. 60 stepeni)

Krpice za brisanje koje mogu da se peru i ponovo koriste

Krpice za brisanje od mikrofibera su perive u mašini na maksimalnoj temperaturi od 60 stepeni Celzijusa i lako se postavljaju i uklanjaju. Preporučuje se pranje krpica nakon svake sesije čišćenja.

Za nežno i efikasno čišćenje

Meki mikrofiber nežno odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Namenski je dizajniran za čišćenje osetljivih površina, kao što su drveni podovi.

Zamenite svakih 3–6 meseci

Izdržljivi jastučići za brisanje napravljeni su za svakodnevno suvo i mokro čišćenje podova. Zamenite ih svakih 3–6 meseci kako biste održali optimalne performanse čišćenja. Aplikacija Home Run podsetiće vas kada je vreme da zamenite jastučić.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. Kada se koriste na robotu usisivaču/brisaču HomeRun Aqua serije 3000 kompanije Philips