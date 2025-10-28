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Serija 2000Robot usisivač

XU2100/15

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte lakoću povratka u čist dom
Uživajte u jednostavnom čišćenju: naš robot briše i usisava do dvostruko većom usisnom snagom¹. Uživajte u 70 dana² jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Isprobajte napredno čišćenje prilagođeno potrebama vašeg doma.
Pogledajte sve prednosti

Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke.

Otkrijte lakoću povratka u čist dom

  • Usisavanje i brisanje u jednom prolazu

  • Dvostruka usisna snaga¹

  • LDS radarska navigacija

  • Kompaktna stanica za aut. pražnjenje

  • Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.

70 dana jednostavnog korišćenja zahvaljujući stanici za automatsko pražnjenje

70 dana jednostavnog korišćenja zahvaljujući stanici za automatsko pražnjenje

Uživajte u 70 dana² jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Robot se automatski prazni u stanicu za pražnjenje. Stanica ima kesu S-bag od 3 litra u koju može da stane prašina i druga prljavština koja se skuplja do 70 dana, tako da ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna kesa S-bag se higijenski odlaže bez oblaka prašine – idealna je za osobe koje imaju astmu ili prate od alergija.

Velika usisna snaga za skupljanje prašine i prljavštine

Velika usisna snaga za skupljanje prašine i prljavštine

Robot ima do dvostruko veću usisnu snagu¹ tako da može da pokupi krupniju prljavštinu, poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Uklanja svakodnevno nakupljenu prljavštinu sa poda, a takođe uklanja i finiju prašinu iz tepiha i itisona³.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/10/2025

България

България

Страхотна прахосмукачка

Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!

Prednosti

Голям контейнер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Впечатлен съм, голямо удобство за дома

Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.

Prednosti

Лесен, тих, удобен

Mane

Приложението може да бъде разширено откъм функции

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

28/10/2025

България

България

Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам

Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.

Prednosti

Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение

Mane

за сега не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот

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  1. 1 – U poređenju sa XU2100/10 i XU2100/20.

  2. 2 – U zavisnosti od okolnosti i intenziteta korišćenja

  3. 3 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.

  4. 4 – Testirano u režimu samo usisivanja sa najnižom postavkom snage usisavanja.

  5. 5 – U poređenju sa veličinom stanice HomeRun 3000 serije XU3100.