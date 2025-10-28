2 godine garancije
Usisavanje i brisanje u jednom prolazu
Dvostruka usisna snaga¹
LDS radarska navigacija
Kompaktna stanica za aut. pražnjenje
Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Uživajte u 70 dana² jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Robot se automatski prazni u stanicu za pražnjenje. Stanica ima kesu S-bag od 3 litra u koju može da stane prašina i druga prljavština koja se skuplja do 70 dana, tako da ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna kesa S-bag se higijenski odlaže bez oblaka prašine – idealna je za osobe koje imaju astmu ili prate od alergija.
Robot ima do dvostruko veću usisnu snagu¹ tako da može da pokupi krupniju prljavštinu, poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Uklanja svakodnevno nakupljenu prljavštinu sa poda, a takođe uklanja i finiju prašinu iz tepiha i itisona³.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Bandi_88
28/10/2025
България
Deo promocije
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Prednosti
Голям контейнер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Deo promocije
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Prednosti
Лесен, тих, удобен
Mane
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Deo promocije
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Prednosti
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Mane
за сега не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – U poređenju sa XU2100/10 i XU2100/20.
2 – U zavisnosti od okolnosti i intenziteta korišćenja
3 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.
4 – Testirano u režimu samo usisivanja sa najnižom postavkom snage usisavanja.
5 – U poređenju sa veličinom stanice HomeRun 3000 serije XU3100.