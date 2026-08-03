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Dodaci za usisivače i brisače
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Krpice za brisanje Krpice za brisanje za serije HomeRun 2000 i 3000
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XV1430/00
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Koristite perive jastučiće za brisanje od mikrofibera na svojim robot usisivačima HomeRun serije 2000 i 3000 da biste se rešili finog sloja prašine koji se svakog dana skuplja na podovima. Jastučići za brisanje odgovaraju modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.