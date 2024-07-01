2 godine garancije
sa stanicom za punjenje
Tamno i beluga metalik
Povezan sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Aplikacija robota Philips HomeRun dizajnirana je da bude laka za upotrebu i intuitivna – idealna za korisnike koji prvi put koriste uređaj. Sadrži uputstva koja vas vode korak po korak i korisne video-zapise koji garantuju da ćete izvući maksimum iz svog uređaja. Aplikacija komunicira sa vašim robotom kako bi kontrolisala, izveštavala i ažurirala njegove performanse čišćenja gde god da se nalazite, pokazujući u realnom vremenu gde je robot čistio.
Ultra-jaka snaga usisavanja (rigorozno testirana da dostigne 4000 Pa) može da kupi veliku prljavštinu, poput mrva. Brine se o svakodnevnom skupljanju prljavštine pod nogama i uklanja sitniju prašinu iz dubljih pukotina, tepiha i prostirki.
4.7
od 5
102
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Mane
Nemam zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
WolfWanderer
09/02/2024
България
Удобен помощник за винаги чист дом
Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване