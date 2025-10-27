2 godine garancije
Usisavanje i brisanje u jednom prolazu
Dvostruka usisna snaga¹
LDS radarska navigacija
Kompaktna stanica za aut. pražnjenje
Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Uživajte u 70 dana² jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Robot se automatski prazni u stanicu za pražnjenje. Stanica ima kesu S-bag od 3 litra u koju može da stane prašina i druga prljavština koja se skuplja do 70 dana, tako da ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna kesa S-bag se higijenski odlaže bez oblaka prašine – idealna je za osobe koje imaju astmu ili prate od alergija.
Robot ima do dvostruko veću usisnu snagu¹ tako da može da pokupi krupniju prljavštinu, poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Uklanja svakodnevno nakupljenu prljavštinu sa poda, a takođe uklanja i finiju prašinu iz tepiha i itisona³.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Гогси
27/10/2025
България
Deo promocije
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Prednosti
Чисти много прецизно
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Deo promocije
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Prednosti
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Mane
Не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – U poređenju sa XU2100/10 i XU2100/20.
2 – U zavisnosti od okolnosti i intenziteta korišćenja
3 – Testirano sa najslabijom usisnom snagom i najnižom postavkom vlažnosti brisanja u režimu usisavanja i brisanja.
4 – Testirano u režimu samo usisivanja sa najnižom postavkom snage usisavanja.