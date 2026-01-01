Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.