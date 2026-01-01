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Serija 2000Robot usisivač

XU2000/15

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Promenite način čišćenja usisavanjem i brisanjem u jednom prolazu. Robot usisava uz do dvostruko veću usisnu snagu¹. Garantuje temeljno čišćenje, pojačava snagu na tepisima i ostavlja podove besprekorno čistim. Sve se veoma lako kontroliše preko aplikacije HomeRun.
Pogledajte sve prednosti

Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke.

Otkrijte lakoću povratka u čist dom

  • Usisavanje i brisanje u jednom prolazu

  • Dvostruka usisna snaga¹

  • LDS radarska navigacija

  • Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.

Velika usisna snaga za skupljanje prašine i prljavštine

Velika usisna snaga za skupljanje prašine i prljavštine

Robot ima do dvostruko veću usisnu snagu¹ tako da može da pokupi krupniju prljavštinu, poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Uklanja svakodnevno nakupljenu prljavštinu sa poda, a takođe uklanja i finiju prašinu iz tepiha i itisona².

Automatsko povećavanje snage usisavanja na tepihu

Automatsko povećavanje snage usisavanja na tepihu

Robot automatski povećava snagu usisavanja kada pređe na tepih ili prostirke kako bi skupio finu prašinu iz dubine tepiha².

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Odricanje od odgovornosti

  1. 1 – U poređenju sa XU2000/10 i XU2000/20.

  2. 2 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.

  3. 3 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najmanje snage usisavanja.