2 godine garancije
XU2000/15
Usisavanje i brisanje u jednom prolazu
Dvostruka usisna snaga¹
LDS radarska navigacija
Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Robot ima do dvostruko veću usisnu snagu¹ tako da može da pokupi krupniju prljavštinu, poput mrvica i dlaka kućnih ljubimaca. Uklanja svakodnevno nakupljenu prljavštinu sa poda, a takođe uklanja i finiju prašinu iz tepiha i itisona².
Robot automatski povećava snagu usisavanja kada pređe na tepih ili prostirke kako bi skupio finu prašinu iz dubine tepiha².
Komentari
1 – U poređenju sa XU2000/10 i XU2000/20.
2 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.
3 – Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najmanje snage usisavanja.