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Rezervni komplet Rezervni komplet za seriju HomeRun 2000 i 3000
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XV1433/00
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Sve što vam je potrebno za održavanje robot usisivača HomeRun serije 2000 i 3000. Originalni rezervni komplet sadrži 2 filtera EPA11, 1 glavnu četku i 1 bočnu četku. Odgovara modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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