2 godine garancije
Obustavljeno
4 kese za prašinu
Jedan standard odgovara svim modelima
Upija mirise
Idealno za vlasnike kućnih ljubimaca
Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
Za razliku od običnih kesa za usisivače, kesa s-bag® Anti-Odour ima otporan sintetički materijal premazan voskom koji upija i zadržava neprijatne mirise i sprečava da oni izađu iz usisivača. Ova kesa za usisivač je idealna za ljude koji imaju kućne ljubimce.
Sintetički materijal ove kese za usisivač filtrira do 99% prašine i čestica. On filtrira vazduh efikasnije od obične papirne kese i pomaže vam da se oslobodite čestica koje se nalaze u vazduhu, kao što su alergeni.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Prednosti
Тільки переваги
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа