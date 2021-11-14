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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour

Obustavljeno

s-bagKese za usisivač

FC8023/04

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
s-bag® Anti-Odour
s-bag® je univerzalna kesa za usisivač za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Silent

Performer Silent
Usisivač sa kesom

FC8783/09

Serija 2000

Serija 2000
Usisivač sa kesom

FC8293/01

Performer Active

Performer Active
Usisivač sa kesom

FC8578/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

Upija mirise, idealno rešenje za vlasnike kućnih ljubimaca

s-bag® Anti-Odour

  • 4 kese za prašinu

  • Jedan standard odgovara svim modelima

  • Upija mirise

  • Idealno za vlasnike kućnih ljubimaca

Univerzalan standard za lak izbor

Univerzalan standard za lak izbor

Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Upija i neutrališe neprijatne mirise

Upija i neutrališe neprijatne mirise

Za razliku od običnih kesa za usisivače, kesa s-bag® Anti-Odour ima otporan sintetički materijal premazan voskom koji upija i zadržava neprijatne mirise i sprečava da oni izađu iz usisivača. Ova kesa za usisivač je idealna za ljude koji imaju kućne ljubimce.

Filtrira 99% fine prašine

Filtrira 99% fine prašine

Sintetički materijal ove kese za usisivač filtrira do 99% prašine i čestica. On filtrira vazduh efikasnije od obične papirne kese i pomaže vam da se oslobodite čestica koje se nalaze u vazduhu, kao što su alergeni.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Prednosti

Тільки переваги

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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