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Rezervni komplet Rezervni komplet za usisivače serije Performer

Obustavljeno

Podrška

Rezervni kompletRezervni komplet za usisivače serije Performer

FC8060/01

Rezervni komplet Rezervni komplet za usisivače serije Performer

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Originalni početni komplet za usisivače kompanije Philips. Komplet sadrži 4 kese za usisivač, zajedno sa filterima za motor i izduv, koje je potrebno zameniti jednom godišnje.

  • PDF datoteka
  • 26 July 2026