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Dodaci za usisivače i brisače
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Rezervni komplet Rezervni komplet za usisivače serije Performer
Obustavljeno
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FC8060/01
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Originalni početni komplet za usisivače kompanije Philips. Komplet sadrži 4 kese za usisivač, zajedno sa filterima za motor i izduv, koje je potrebno zameniti jednom godišnje.