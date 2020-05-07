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  • Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate

Obustavljeno

Rezervni kompletRezervni komplet za usisivače serije Performer

FC8060/01

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
Originalni početni komplet za usisivače kompanije Philips. Komplet sadrži 4 kese za usisivač, zajedno sa filterima za motor i izduv, koje je potrebno zameniti jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
Usisivač bez kese

XB9154/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač sa kesom

FC8783/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

Originalne zamenske kese za usisivač i filteri

Zamenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 kese za prašinu (s-bag® ULP)

  • 1 x izduvni filter Allergy H13

  • 1 troslojni filter motora

Originalne kese za prašinu s-bag® Ultra Long Performance

Originalne kese za prašinu s-bag® Ultra Long Performance

Komplet sadrži 4 originalne kese za prašinu s-bag® Ultra Long Performance. Ova kesa za prašinu ima XXL kapacitet od 5 litara i stoga pomaže u održavanju performansi čišćenja duži period. Napravljena od vrhunskog, višeslojnog materijala koji se ne začepljuje, s-bag Ultra Long Performance garantuje odličnu usisnu snagu i filtraciju, uz do 80% duže trajanje od standardne kese.

Alergijski izduvni filter Allergy H13 za odličnu filtraciju

Alergijski izduvni filter Allergy H13 za odličnu filtraciju

Komplet sadrži 1 izduvni filter Allergy H13. Filter Allergy H13 hvata više od 99,95% prašine, koju drugi filteri samo recirkulišu i vrate u vazduh vašeg doma. On hvata fine čestice, kao što je polen ili grinje, koje aktiviraju simptome alergije i astme. Filter treba da se zameni jednom godišnje.

Troslojni filter motora

Troslojni filter motora

Komplet sadrži 1 troslojni filter motora. Ovaj filter sprečava da prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter treba da se zameni jednom godišnje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Prednosti

kompletní balení příslušenství k vysavači

Mane

cena

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Prednosti

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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