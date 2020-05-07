2 godine garancije
Obustavljeno
4 kese za prašinu (s-bag® ULP)
1 x izduvni filter Allergy H13
1 troslojni filter motora
Komplet sadrži 4 originalne kese za prašinu s-bag® Ultra Long Performance. Ova kesa za prašinu ima XXL kapacitet od 5 litara i stoga pomaže u održavanju performansi čišćenja duži period. Napravljena od vrhunskog, višeslojnog materijala koji se ne začepljuje, s-bag Ultra Long Performance garantuje odličnu usisnu snagu i filtraciju, uz do 80% duže trajanje od standardne kese.
Komplet sadrži 1 izduvni filter Allergy H13. Filter Allergy H13 hvata više od 99,95% prašine, koju drugi filteri samo recirkulišu i vrate u vazduh vašeg doma. On hvata fine čestice, kao što je polen ili grinje, koje aktiviraju simptome alergije i astme. Filter treba da se zameni jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 troslojni filter motora. Ovaj filter sprečava da prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter treba da se zameni jednom godišnje.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Prednosti
kompletní balení příslušenství k vysavači
Mane
cena
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Prednosti
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače