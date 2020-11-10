2 godine garancije
Obustavljeno
FC8075/01
Pogodno za sve podove
Univerzalno pristajanje
Sa adapterom za povezivanje
TriActive+ mlaznica prikuplja više velikih čestica pomoću velikog prednjeg otvora.
TriActive+ mlaznica je opremljena mekim četkama na stranama da bi poboljšala čišćenje duž zidova i nameštaja.
TriActive+ mlaznica je opremljena specijalnom pločom da bi se povećalo uklanjanje prašine na tepisima i tvrdim podovima.
3.0
od 5
2
Komentari
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Prednosti
výdrž
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice