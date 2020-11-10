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Sve serije

  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu
  • 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Obustavljeno

Višenamenska mlaznica TriActive+

FC8075/01

3
| (2) Komentari
3 radnje čišćenja u jednom prolazu
Jedinstvena TriActive+ mlaznica obavlja 3 radnje čišćenja u jednom prolazu, za visoke performanse čišćenja. Mlaznica je pogodna za korišćenje na svim tipovima podova i univerzalno je kompatibilna zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
Pogledajte sve prednosti

sa bočnim četkama i velikim otvorom

3 radnje čišćenja u jednom prolazu

  • Pogodno za sve podove

  • Univerzalno pristajanje

  • Sa adapterom za povezivanje

Veliki prednji otvor za krupne mrve

Veliki prednji otvor za krupne mrve

TriActive+ mlaznica prikuplja više velikih čestica pomoću velikog prednjeg otvora.

Bočne četke za čišćenje uz zidove

Bočne četke za čišćenje uz zidove

TriActive+ mlaznica je opremljena mekim četkama na stranama da bi poboljšala čišćenje duž zidova i nameštaja.

Dizajn mlaznice za snažno usisavanje

Dizajn mlaznice za snažno usisavanje

TriActive+ mlaznica je opremljena specijalnom pločom da bi se povećalo uklanjanje prašine na tepisima i tvrdim podovima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

2

Komentari

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Prednosti

výdrž

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Ova recenzija je napisana za FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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