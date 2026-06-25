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Višenamenska mlaznica TriActive+
Obustavljeno
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FC8075/01
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Jedinstvena TriActive+ mlaznica obavlja 3 radnje čišćenja u jednom prolazu, za visoke performanse čišćenja. Mlaznica je pogodna za korišćenje na svim tipovima podova i univerzalno je kompatibilna zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.