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TriActive Z mlaznica za tvrde podove
Obustavljeno
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FC8077/01
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TriActive Z je jedinstvena Philips inovacija koja vam omogućava da usisavate velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu, bez guranja prljavštine. Idealna je za tvrde podove i univerzalno je kompatibilna zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.