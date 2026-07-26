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TriActive Z mlaznica za tvrde podove

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TriActive Z mlaznica za tvrde podove

FC8077/01

TriActive Z mlaznica za tvrde podove

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

TriActive Z je jedinstvena Philips inovacija koja vam omogućava da usisavate velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu, bez guranja prljavštine. Idealna je za tvrde podove i univerzalno je kompatibilna zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.

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  • 26 July 2026