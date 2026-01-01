ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
  • Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu

Obustavljeno

TriActive Z mlaznica za tvrde podove

FC8077/01

Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu
TriActive Z je jedinstvena Philips inovacija koja vam omogućava da usisavate velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu, bez guranja prljavštine. Idealna je za tvrde podove i univerzalno je kompatibilna zahvaljujući priloženom adapteru za povezivanje.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Usisivač bez kese

FC9550/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez kese

FC9332/09

Serija 5000

Serija 5000
Usisivač bez kese

FC9552/09

Serija 5000

Serija 5000
Usisivač bez kese

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez kese

FC9333/09

Performer Active

Performer Active
Usisivač sa kesom

FC8578/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

sa jedinstvenim kanalima za vazduh u obliku slova Z

Hvata velike mrve i finu prašinu u jednom prolazu

  • Jedinstveni Z-kanali za vazduh

  • Univerzalno pristajanje

  • Sa adapterom za povezivanje

Kanali za vazduh u obliku slova Z sprečavaju da mlaznica gura prljavštinu

Kanali za vazduh u obliku slova Z sprečavaju da mlaznica gura prljavštinu

TriActive Z mlaznica ima jedinstvenu Philips inovaciju koja, za razliku od standardnih mlaznica, obezbeđuje da se prašina vodi unutra i da se ne gura unapred. Inovacija je u kanalima za vazduh u obliku slova Z koji vode i velike i male čestice unutra. Na ovaj način možete da očistite više u jednom prolazu.

Ravan dizajn za čišćenje ispod niskih mesta

Ravan dizajn za čišćenje ispod niskih mesta

Mlaznica ima ravan dizajn, pa će vam biti lakše da čistite ispod nameštaja i drugih niskih mesta.

Pogodno za tvrde podove

Pogodno za tvrde podove

Mlaznica je pogodna za rad na svim tipovima tvrdih podova, kao što su parket, pločice i vinil.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana