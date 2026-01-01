Kanali za vazduh u obliku slova Z sprečavaju da mlaznica gura prljavštinu

TriActive Z mlaznica ima jedinstvenu Philips inovaciju koja, za razliku od standardnih mlaznica, obezbeđuje da se prašina vodi unutra i da se ne gura unapred. Inovacija je u kanalima za vazduh u obliku slova Z koji vode i velike i male čestice unutra. Na ovaj način možete da očistite više u jednom prolazu.