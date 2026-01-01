2 godine garancije
Obustavljeno
FC8077/01
Jedinstveni Z-kanali za vazduh
Univerzalno pristajanje
Sa adapterom za povezivanje
TriActive Z mlaznica ima jedinstvenu Philips inovaciju koja, za razliku od standardnih mlaznica, obezbeđuje da se prašina vodi unutra i da se ne gura unapred. Inovacija je u kanalima za vazduh u obliku slova Z koji vode i velike i male čestice unutra. Na ovaj način možete da očistite više u jednom prolazu.
Mlaznica ima ravan dizajn, pa će vam biti lakše da čistite ispod nameštaja i drugih niskih mesta.
Mlaznica je pogodna za rad na svim tipovima tvrdih podova, kao što su parket, pločice i vinil.
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