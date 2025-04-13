Ovo je Najbolji usisivač. Htjeo sam uzeti iz 7000 serije usisivač sa power cyclone 8 tehnologijom ali ovaj sa 7 je prejak i nemogu usisavati tepihe na max snazi već na nekih 70% odlično vuče, lijep dizajn, nije težak,dovoljno velika posuda dovoljno dugačak i ljep kabel , sve preporuke !!!!!!!!