900 W
PowerCyclone 7
Filter Allergy H13
Usisni nastavak TriActive+
Veoma efikasan motor od 900 W sa preko 50.000 o/min stvara veliku usisnu snagu za dubinsko čišćenje pri svakom usisavanju. Registrujte na Philips.com u roku od 3 meseca od kupovine da biste dobili besplatnu 5-godišnju garanciju na motor.
Usisni nastavak TriActive+ i trajno velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine**.
Tehnologija PowerCyclone 7 smanjuje otpor vazduha i obezbeđuje konstantnu usisnu snagu zahvaljujući aerodinamičnom dizajnu. Superbrzi protok vazduha u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.
Am98
13/04/2025
Croatia
Najbolji usisivač na svijetu!!!!!!!!!!!
Ovo je Najbolji usisivač. Htjeo sam uzeti iz 7000 serije usisivač sa power cyclone 8 tehnologijom ali ovaj sa 7 je prejak i nemogu usisavati tepihe na max snazi već na nekih 70% odlično vuče, lijep dizajn, nije težak,dovoljno velika posuda dovoljno dugačak i ljep kabel , sve preporuke !!!!!!!!
Super , Jak ima sve nastavke na njemu ,povoljan ,dugačak kabel , tih , mali može se zavuć svugdje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
RiRi1997
31/01/2022
Croatia
Odličan usisavač
Odličan proizvod, tih dok radi, jaka snaga usisavanja, ne zauzima puno mjesta za skladištenje!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice
Rakun
15/04/2021
Croatia
Prezadovoljna
Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
snaga usisavanja u poređenju sa modelom PowerPro Active prodavanim 2019. i testirana u skladu sa standardom IEC 60312. Učinak filtracije se testira u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.