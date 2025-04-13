  • 50% veća snaga usisavanja
Serija 5000Usisivač bez kese

FC9552/09

4.7
| (359) Komentari | 94 preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

50% veća snaga usisavanja
Philips usisivač bez kese serije 5000 ostvaruje maksimalne rezultate dubinskog čišćenja uz minimum truda zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7 i usisnom nastavku TriActive+ sa 3 optimizovane radnje čišćenja u jednom dodatku.
Skuplja > 99,9% fine prašine*

50% veća snaga usisavanja

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filter Allergy H13

  • Usisni nastavak TriActive+

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Veoma efikasan motor od 900 W sa preko 50.000 o/min stvara veliku usisnu snagu za dubinsko čišćenje pri svakom usisavanju. Registrujte na Philips.com u roku od 3 meseca od kupovine da biste dobili besplatnu 5-godišnju garanciju na motor.

Usisavanje do 99,9% prašine** za kvalitetno čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ i trajno velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine**.

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 7 smanjuje otpor vazduha i obezbeđuje konstantnu usisnu snagu zahvaljujući aerodinamičnom dizajnu. Superbrzi protok vazduha u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.

Tehničke specifikacije

Nagrade

Komentari

4.7

94 preporučuje ovaj proizvod

Am98

13/04/2025

Croatia

Najbolji usisivač na svijetu!!!!!!!!!!!

Ovo je Najbolji usisivač. Htjeo sam uzeti iz 7000 serije usisivač sa power cyclone 8 tehnologijom ali ovaj sa 7 je prejak i nemogu usisavati tepihe na max snazi već na nekih 70% odlično vuče, lijep dizajn, nije težak,dovoljno velika posuda dovoljno dugačak i ljep kabel , sve preporuke !!!!!!!!

Prednosti

Super , Jak ima sve nastavke na njemu ,povoljan ,dugačak kabel , tih , mali može se zavuć svugdje

Mane

.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5000 FC9550/09 Usisivač bez vrećice

RiRi1997

31/01/2022

Croatia

Odličan usisavač

Odličan proizvod, tih dok radi, jaka snaga usisavanja, ne zauzima puno mjesta za skladištenje!

Rakun

15/04/2021

Croatia

Prezadovoljna

Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.

Odricanje od odgovornosti

  1. snaga usisavanja u poređenju sa modelom PowerPro Active prodavanim 2019. i testirana u skladu sa standardom IEC 60312. Učinak filtracije se testira u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.

  2. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).

  3. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.