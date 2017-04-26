2 godine garancije
Obustavljeno
1500 W
TriActive mlaznica
Ova velika Philips kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje kese za usisivač, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.
Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.
Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.
4.1
od 5
9
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Verifikovani kupac
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
IvanaZg
11/04/2017
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan usisavač
Usisavač Philips PowerLife FC8453/91 zaista je odličan - ima izrazito jaku usisinu snagu i izvrstan je za tepihe, što mi je bilo presudno kod kupnje proizvoda. Osim toga naglasila bih da nije bučan, lako se prenosi i čisti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Prednosti
Практична е.
Mane
Трудно намирам торбички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка