ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse
  • Pune performanse

Obustavljeno

PowerLifeUsisivač sa kesom

FC8453/91

4.1
| (9) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse
Odlični rezultati čišćenja na svim podovima uz usisivač Philips PowerLife zahvaljujući jedinstvenoj TriActive mlaznici.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • 1500 W

  • TriActive mlaznica

s-bag od 3 l za dugotrajne rezultate

s-bag od 3 l za dugotrajne rezultate

Ova velika Philips kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje kese za usisivač, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Prijatno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijumskoj cevi

Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.1

od 5

9

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

26/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

ODLICAN PROIZVOD

Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

11/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan usisavač

Usisavač Philips PowerLife FC8453/91 zaista je odličan - ima izrazito jaku usisinu snagu i izvrstan je za tepihe, što mi je bilo presudno kod kupnje proizvoda. Osim toga naglasila bih da nije bučan, lako se prenosi i čisti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

18/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка.

Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.

Prednosti

Практична е.

Mane

Трудно намирам торбички.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana