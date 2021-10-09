2 godine garancije
Obustavljeno
Usisavanje prašine od 99,9%
900 W
4 l
Odeljak za prašinu jedinstvenog dizajna maksimalno povećava kapacitet i protok vazduha, uz kesu za prašinu koja se ne zapušava i omogućava veliku snagu usisavanja do potpunog punjenja.
Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za rezultate dubinskog čišćenja.
Usisni nastavak TriActive+ i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.
Nagrade
4.6
od 5
38
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Lav789
09/10/2021
Hrvatska
Svima bih preporucio ovaj usisavac
Jako brz,efiksan,poslusan,marljiv,ne odgovara itd.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Rajka
05/02/2020
Hrvatska
Usisivač Philips
Odličan usisivač, tih,moćan,usisava na najmanjoj brzini !!!Svakako preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom
Jale29
08/03/2019
Hrvatska
Supruga je prezadovoljna :-)
Mislim da nema potrebe previše mudrovat, usisavač je odličan, puno bolji od prethodnoga, zaista nemamo zamjerke! Supruga je prezadovoljna i mislim da je to najveća pohvala! Svakako ćemo preporučiti Vaš proizvod! Lijep pozdrav!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom
Skupljanje 99,9% prašine na tvrdim podovima sa usecima (IEC 62885-2). Performanse filtracije testiraju se u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
Izračunava se uz zamenu kese za prašinu pri opadanju usisne snage od 80%, u poređenju sa klasičnom papirnom kesom FC8019/01; interno merenje pomoću Philips FC895x/09 asortimana.