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  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
  • Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.

Obustavljeno

Performer ActiveUsisivač sa kesom

FC8579/09

4.6
| (38) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.
Usisivač Philips Performer pruža vrhunske performanse čišćenja i malu potrošnju energije. Održavajte vazduh u domu čistim i zdravim zahvaljujući našem alergijskom filteru koji hvata 99,9%+ štetnih čestica.
Pogledajte sve prednosti

Zadržava >99,9 % prašine, a kesa traje 50 % duže

Najsnažniji usisivač sa kesom kompanije Philips.

  • Usisavanje prašine od 99,9%

  • 900 W

  • 4 l

  • Daljinski upravljač

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Odeljak za prašinu jedinstvenog dizajna maksimalno povećava kapacitet i protok vazduha, uz kesu za prašinu koja se ne zapušava i omogućava veliku snagu usisavanja do potpunog punjenja.

Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za rezultate dubinskog čišćenja.

Usisavanje do 99,9% prašine* za dubinsko čišćenje

Usisavanje do 99,9% prašine* za dubinsko čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Komentari

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4.6

od 5

38

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

09/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Svima bih preporucio ovaj usisavac

Jako brz,efiksan,poslusan,marljiv,ne odgovara itd.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

05/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Usisivač Philips

Odličan usisivač, tih,moćan,usisava na najmanjoj brzini !!!Svakako preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8577/09 Usisivač s vrećicom

08/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

Supruga je prezadovoljna :-)

Mislim da nema potrebe previše mudrovat, usisavač je odličan, puno bolji od prethodnoga, zaista nemamo zamjerke! Supruga je prezadovoljna i mislim da je to najveća pohvala! Svakako ćemo preporučiti Vaš proizvod! Lijep pozdrav!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8575/09 Usisivač s vrećicom

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana