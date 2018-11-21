ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije
  • Pune performanse, mala potrošnja energije

Obustavljeno

Performer Cat & DogUsisivač sa kesom

FC8681/09

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse, mala potrošnja energije
Usisivač Philips Performer pruža vrhunske performanse čišćenja i malu potrošnju energije. Održavajte vazduh u domu čistim i zdravim zahvaljujući našem alergijskom filteru koji hvata 99,9%+ štetnih čestica.
Pogledajte sve prednosti

TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje u jednom prolazu

Pune performanse, mala potrošnja energije

  • Alergijski filter

  • 4 l

  • Mini turbo četka

Usisna cev TriActive+ za 3-smerno dejstvo čišćenja

Usisna cev TriActive+ za 3-smerno dejstvo čišćenja

Naša ekskluzivna usisna cev TriActive+ nežno razdvaja vlakna na tepihu radi dubinskog čišćenja. Kanali za vazduh na prednjoj i bočnim stranama usisavaju mrvice i čiste neposredno duž nameštaja i zidova.

Usisna cev za parkete štiti podove od ogrebotina

Usisna cev za parkete štiti podove od ogrebotina

Meka vlakna četke na usisnoj cevi za parkete čisti pažljivo i štiti tvrde podove od ogrebotina.

Tehnologija niskog nivoa buke, za tiho usisavanje

Proizvod je opremljen tehnologijom niskog nivoa buke, za tiho usisavanje. Ovaj usisivač tokom rada ima nivo buke od 70 dB.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana