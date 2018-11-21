2 godine garancije
Obustavljeno
Alergijski filter
4 l
Mini turbo četka
Naša ekskluzivna usisna cev TriActive+ nežno razdvaja vlakna na tepihu radi dubinskog čišćenja. Kanali za vazduh na prednjoj i bočnim stranama usisavaju mrvice i čiste neposredno duž nameštaja i zidova.
Meka vlakna četke na usisnoj cevi za parkete čisti pažljivo i štiti tvrde podove od ogrebotina.
Proizvod je opremljen tehnologijom niskog nivoa buke, za tiho usisavanje. Ovaj usisivač tokom rada ima nivo buke od 70 dB.
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko