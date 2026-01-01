Obustavljeno
FC8724/01
Izbegnite napor kad čistite
EasyClean namenjen je onima koji žele temeljno čišćenje uz minimalni napor.
1800 W
Philips usisivač sa motorom od 1800 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 300 W da bi se osigurali savršeni rezultati čišćenja.
Ovaj Super Clean Air HEPA 12 filter zadržava bar 99,5% svih štetnih mikroskopskih organizama koji uzrokuju alergije disajnih puteva.
Usisivač bez kese ima providnu posudu za prašinu koja prikazuje prašinu uklonjenu sa poda i olakšava nalaženje slučajno usisanih vrednih predmeta.
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