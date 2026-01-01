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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Obustavljeno

EasyCleanUsisivač bez kese

FC8724/01

Izbegnite napor kad čistite

EasyClean namenjen je onima koji žele temeljno čišćenje uz minimalni napor.

Pogledajte sve prednosti

Kesa nije potrebna

Izbegnite napor kad čistite

  • 1800 W

Motor od 1800 W generiše maks. 300 W usisne snage

Motor od 1800 W generiše maks. 300 W usisne snage

Philips usisivač sa motorom od 1800 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 300 W da bi se osigurali savršeni rezultati čišćenja.

Super Clean Air HEPA 12 filter, filtrira 99,5% prašine

Super Clean Air HEPA 12 filter, filtrira 99,5% prašine

Ovaj Super Clean Air HEPA 12 filter zadržava bar 99,5% svih štetnih mikroskopskih organizama koji uzrokuju alergije disajnih puteva.

Posuda za prašinu se može lako skinuti i isprazniti

Posuda za prašinu se može lako skinuti i isprazniti

Usisivač bez kese ima providnu posudu za prašinu koja prikazuje prašinu uklonjenu sa poda i olakšava nalaženje slučajno usisanih vrednih predmeta.

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