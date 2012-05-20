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  • Najveća snaga usisavanja do sada
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  • Najveća snaga usisavanja do sada
  • Najveća snaga usisavanja do sada
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Obustavljeno

PerformerUsisivač sa kesom

FC9160/01

4.5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najveća snaga usisavanja do sada
Najveća snaga usisavanja do sada, za čišćenje bez napora: to je ono što nudi Philips Performer. U kombinaciji sa higijenskim filterom i sistemom za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, Performer će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.
Pogledajte sve prednosti

Snaga usisavanja od 500 vati za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada

  • 2200 W

  • 500 W usisne snage

  • Filter HEPA 13

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

Usisni nastavak TriActive sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Usisni nastavak TriActive sa jedinstvenom funkcijom 3-u-1

Usisni nastavak TriActive trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu usisnog nastavka lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz usisni nastavak. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

SUPER

Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest pełen zalet

jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy

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