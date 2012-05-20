2 godine garancije
Obustavljeno
2200 W
500 W usisne snage
Filter HEPA 13
Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.
Usisni nastavak TriActive trostruko čisti pod u jednom prelazu: 1) Kroz veliki otvor na vrhu usisnog nastavka lako se usisavaju veliki komadi. 2) Dostupna je maksimalna efikasnost čišćenja usled optimizovanog protoka vazduha kroz usisni nastavak. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.
Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy