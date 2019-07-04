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Obustavljeno

PerformerUsisivač sa kesom

FC9164

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najveća snaga usisavanja do sada
Najveća snaga usisavanja do sada za čišćenje bez napora: to je temelj linije proizvoda FC916x. U proizvode iz linije FC916x ugrađeni su higijenski filter i sistem za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, pa će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.
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Snaga usisavanja od 500 W za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada

  • AnimalCare

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

XXL s-bag kapaciteta 4 l za dugotrajne rezultate

XXL s-bag kapaciteta 4 l za dugotrajne rezultate

Ova velika kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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