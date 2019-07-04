2 godine garancije
Obustavljeno
AnimalCare
Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.
Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.
Ova velika kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу