Najveća snaga usisavanja do sada

Najveća snaga usisavanja do sada za čišćenje bez napora: to je temelj linije proizvoda FC916x. U proizvode iz linije FC916x ugrađeni su higijenski filter i sistem za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, pa će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.