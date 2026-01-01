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  • Najveća snaga usisavanja do sada
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Obustavljeno

PerformerUsisivač sa kesom

FC9165/01

Najveća snaga usisavanja do sada
Najveća snaga usisavanja do sada za čišćenje bez napora: to je temelj linije proizvoda FC916x. U proizvode iz linije FC916x ugrađeni su higijenski filter i sistem za jednostavno uklanjanje kese za prašinu, pa će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.
Pogledajte sve prednosti

Snaga usisavanja od 500 W za čišćenje bez napora

Najveća snaga usisavanja do sada

  • PerfectCare

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Motor od 2200 W koji generiše maksimalnu snagu usisavanja od 500 W

Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.

HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

Usisna cev Tri-Active sa jedinstvenim mehanizmom 3-u-1

Ova jedinstvena usisna cev aerodinamičnog dizajna osmišljena je za maksimalnu efikasnost čišćenja, ima bočne četke za uklanjanje prašine iz uglova i otvor na prednjoj strani za velike čestice. Na taj način će svaki pokret proizvesti trenutnu čistoću.

Tehničke specifikacije

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