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Obustavljeno
FC9165/01
PerfectCare
Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.
Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.
Ova jedinstvena usisna cev aerodinamičnog dizajna osmišljena je za maksimalnu efikasnost čišćenja, ima bočne četke za uklanjanje prašine iz uglova i otvor na prednjoj strani za velike čestice. Na taj način će svaki pokret proizvesti trenutnu čistoću.
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