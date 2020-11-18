2 godine garancije
Obustavljeno
ParquetCare
RemoteControl
Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.
Ova velika kesa za prašinu omogućava optimalno korišćenje, što znači da ćete ređe menjati kesu za prašinu.
Praktičan daljinski upravljač za promenu usisne snage jednim dodirom i bez savijanja.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Prednosti
Усе абсолютно
Mane
—-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу