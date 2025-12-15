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  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine
  • Usisava 99,9%* fine prašine

regular

Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez kese

FC9330/09

4.8
| (407) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Usisava 99,9%* fine prašine
Philips usisivač bez kese serije 3000 objedinjuje kompaktni dizajn i izvanredne performanse. Uživajte u temeljnom čišćenju u celoj kući zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 5 i našem usisnom nastavku TriActive sa 3 radnje čišćenja u jednom dodatku.
Pogledajte sve prednosti

Higijensko pražnjenje jednom rukom

Usisava 99,9%* fine prašine

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Filter Allergy H13

Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Snažni motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za rezultate temeljnog čišćenja.

Usisavanje do 99,9% prašine* za kvalitetno čišćenje

Usisavanje do 99,9% prašine* za kvalitetno čišćenje

Usisni nastavak TriActive i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.

PowerCyclone 5 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

PowerCyclone 5 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja prašine od vazduha i duže održava izuzetne radne karakteristike i jaku usisnu snagu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Komentari

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4.8

od 5

407

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

15/12/2025

Srbija

Srbija

Svaka preporuka

Ovaj usisivač koristim preko 4 godine. Odličan je. Iako imam kučnog ljubimca kuća je čista. Lak je za korišćenje, ne zauzima previše prostora u ostavi. Jednostavno je održavanje, pražnjenje posude i promena filtera. Jedina zamerka je visoka cena filtera.

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez kese

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez kese

11/10/2021

Srbija

Srbija

Perfektan usisivač

Dugotrajan, pouzdan, odličan motor, odlične perfomanse... Philips pravi zaista odlične usisivače

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese

20/09/2021

Srbija

Srbija

Odličan

Snažan, lak za korišćenje, lak za održavanje, ne diže prašinu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese

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Odricanje od odgovornosti

  1. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).

  2. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.