2 godine garancije
Obustavljeno
900 W
PowerCyclone 5
Filter Allergy H13
Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za rezultate temeljnog čišćenja.
Usisni nastavak TriActive i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.
Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja prašine od vazduha i duže održava izuzetne radne karakteristike i jaku usisnu snagu.
Nagrade
4.8
od 5
407
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
tirkiznoplavo
15/12/2025
Srbija
Svaka preporuka
Ovaj usisivač koristim preko 4 godine. Odličan je. Iako imam kučnog ljubimca kuća je čista. Lak je za korišćenje, ne zauzima previše prostora u ostavi. Jednostavno je održavanje, pražnjenje posude i promena filtera. Jedina zamerka je visoka cena filtera.
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez kese
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez kese
Iki!
11/10/2021
Srbija
Perfektan usisivač
Dugotrajan, pouzdan, odličan motor, odlične perfomanse... Philips pravi zaista odlične usisivače
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese
Srdjan
20/09/2021
Srbija
Odličan
Snažan, lak za korišćenje, lak za održavanje, ne diže prašinu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez kese
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.