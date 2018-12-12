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Sve serije

  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisivač bez kese

FC9532/09

4.8
| (57) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse uz PowerCyclone 4
Novi usisivač bez kese Philips PowerPro Active ostvaruje vrhunske performanse čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i mlaznici TriActive+, koja je osmišljena tako da ostvari maksimalne performanse usisavanja prašine. Posuda za prašinu se jednostavno prazni, bez oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Brzo i lako pražnjenje

Pune performanse uz PowerCyclone 4

  • 1,7 l

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Mlaznica TriActive+ primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Napredna posuda za prašinu dizajnirana je tako da se higijenski prazni

Napredna posuda za prašinu dizajnirana je tako da se higijenski prazni

Posuda za prašinu je pažljivo dizajnirana za odlaganje nakupljene prašine bez formiranja oblaka prašine. Možete da je ispraznite jednom rukom i da lako kontrolišete pražnjenje zahvaljujući njenom jedinstvenom obliku i glatkoj površini.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

57

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

1

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

12/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican

[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

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