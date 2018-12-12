2 godine garancije
Obustavljeno
1,7 l
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.
Mlaznica TriActive+ primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.
Posuda za prašinu je pažljivo dizajnirana za odlaganje nakupljene prašine bez formiranja oblaka prašine. Možete da je ispraznite jednom rukom i da lako kontrolišete pražnjenje zahvaljujući njenom jedinstvenom obliku i glatkoj površini.
4.8
od 5
57
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Marko
12/12/2018
Hrvatska
Odličan uređaj
Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Barby
12/04/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican
[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice
miša
28/05/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
Resnično je čudovit izdelek.
Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke