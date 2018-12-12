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  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4
  • Pune performanse uz PowerCyclone 4

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisivač bez kese

FC9533/09

4.8
| (57) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse uz PowerCyclone 4
Novi usisivač bez kese Philips PowerPro Active ostvaruje vrhunske performanse čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i mlaznici TriActive+, koja je osmišljena tako da ostvari maksimalne performanse usisavanja prašine. Posuda za prašinu se jednostavno prazni, bez oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Brzo i lako pražnjenje

Pune performanse uz PowerCyclone 4

  • 1,7 l

  • Turbo četka

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

Turbo usisna cev uklanja 25% više dlaka i dlačica

Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine sa tepiha. Rotaciona četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što obezbeđuje 25% bolje čišćenje tepiha. Točkići usisne četke sprečavaju oštećenja kod upotrebe na tvrdim podovima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

57

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

1

12/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan uređaj

Odličan usisivač pogotovo u borbi sa dlakama kućnih ljubimaca. Bez problema i sa tepiha skida pseće dlake. Jednostavno čišćenje i pražnjenje spremnika. Za preporučiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

12/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican

[Employee of philipsglobal] Ovaj proizvod je izvrstan jer se izvrsno lako odrzava lagano rukuje a najvise od svega rastavis, ocistis, operes i isti je kao prvog dana. Jedina zamjerka je sto nema zamjenskih filtera i spuzvica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Usisavač bez vrećice

28/05/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Resnično je čudovit izdelek.

Z izdelkom sem zadovoljna zato, ker res super sesa, ima priročno krtačko za prah pritrjeno na držalo, ni sesanje hrupno, praktično oblikovano krtačo za trda tla, super posodo za prah- izredno sem zadovoljna, kar sem tudi javila prodajalcu, ki mi je svetoval nakup tega izdelka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9533/09 Sesalnik brez vrečke

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