2 godine garancije
Obustavljeno
1900 W
PowerCyclone 7
Filter Allergy H13
Usisni nastavak TriActive
Motor od 1900 W generiše do 410 W velike usisne snage, za snažne performanse i rezultate dubinskog čišćenja.
Tehnologija PowerCyclone 7 smanjuje otpor vazduha i obezbeđuje konstantnu usisnu snagu zahvaljujući aerodinamičnom dizajnu. Superbrzi protok vazduha u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.
Funkcija kontrole snage lako podešava usisnu snagu za različite poslove čišćenja, od tvrdih podova do mekanog nameštaja.
Nagrade
4.9
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
суперпылесос
У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
TatiPal
29/06/2021
Україна
Незамінний помічник!
Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.
Prednosti
Співвідношення ціни та якості
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Mary2121
18/11/2020
Україна
Мощный и не очень шумный
Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.
Prednosti
Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.