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Sve serije

  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
  • Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7

Obustavljeno

Serija 5000Usisivač bez kese

FC9570/01

4.9
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7
Philips usisivač bez kese iz serije 5000 je naš najsnažniji kompaktni usisivač. Ostvarite maksimalne rezultate dubinskog čišćenja uz minimum truda zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7 i usisnom nastavku TriActive sa 3 optimizovane radnje čišćenja u jednom dodatku.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavno i higijensko odlaganje prašine

Maksimalne performanse uz PowerCyclone 7

  • 1900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filter Allergy H13

  • Usisni nastavak TriActive

Snažni motor od 1900 W za veliku usisnu snagu

Snažni motor od 1900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 1900 W generiše do 410 W velike usisne snage, za snažne performanse i rezultate dubinskog čišćenja.

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 7 smanjuje otpor vazduha i obezbeđuje konstantnu usisnu snagu zahvaljujući aerodinamičnom dizajnu. Superbrzi protok vazduha u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.

Funkcija kontrole snage za podešavanje usisne snage

Funkcija kontrole snage za podešavanje usisne snage

Funkcija kontrole snage lako podešava usisnu snagu za različite poslove čišćenja, od tvrdih podova do mekanog nameštaja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679654
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Komentari

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4.9

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

суперпылесос

У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник!

Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.

Prednosti

Співвідношення ціни та якості

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

18/11/2020

Україна

Україна

Мощный и не очень шумный

Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.

Prednosti

Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

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  1. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.