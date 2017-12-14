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  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
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  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
  • 40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje

Obustavljeno

PowerPro ExpertUsisivač bez kese

FC9723/09

4.8
| (66) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje
Philips PowerPro Expert usisivač bez kese podiže čišćenje na viši nivo. PowerCyclone 6 i TriActiveMax usisna cev daju izuzetne rezultate čišćenja na svim podovima. Specijalno dizajnirana posuda u potpunosti olakšava pražnjenje.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za lako odlaganje prašine

40% više skupljanja prašine* za bolje čišćenje

  • Parket+

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

Tehnologija PowerCyclone 6 za savršeno odvajanje prašine i vazduha

Tehnologija PowerCyclone 6 za savršeno odvajanje prašine i vazduha

Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenja kroz tri veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh naglo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona, izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Nova 3-u-1 mlaznica TriActiveMax omogućava maksimalno skupljanje prašine

Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Komentari

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4.8

od 5

66

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

14/12/2017

България

България

Много тиха, мощна и с много аксесоари

Домът ни е голям и с тази прахосмукачка го чистим много по - лесно и по - бързо. Много е тиха и ни дадоха куп четки, които са много полезни. Намали количеството на прах в дома ни.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

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  1. Usisana količina prašine u poređenju sa učinkom najprodavanijih modela usisivača bez kese u Evropi, prema rezultatima testiranja nezavisnog instituta za testiranje na tepihu u februaru i aprilu 2014, u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008