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Obustavljeno
Parket+
Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!
Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenja kroz tri veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh naglo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona, izlazne lopatice efikasno razdvajaju prašinu od vazduha.
Mlaznica TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na tri načina u jednom potezu kako bi omogućila maksimalno skupljanje prašine: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno duž nameštaja i zidova.
Nagrade
4.8
od 5
66
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
iZoSa
14/12/2017
България
Много тиха, мощна и с много аксесоари
Домът ни е голям и с тази прахосмукачка го чистим много по - лесно и по - бързо. Много е тиха и ни дадоха куп четки, които са много полезни. Намали количеството на прах в дома ни.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Прахосмукачка без торба
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Usisana količina prašine u poređenju sa učinkom najprodavanijih modela usisivača bez kese u Evropi, prema rezultatima testiranja nezavisnog instituta za testiranje na tepihu u februaru i aprilu 2014, u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008