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  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
  • Izvanredni rezultati uz PowerCyclone

Obustavljeno

PowerPro UltimateUsisivač bez kese

FC9921/09

4.7
| (15) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izvanredni rezultati uz PowerCyclone
Novi Philips PowerPro Ultimate usisivač bez kese pruža vrhunske performanse čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izuzetno odvajanje prašine i vazduha. TriActiveMax usisna cev ostvaruje odlične performanse na svim podovima.
Pogledajte sve prednosti

Odlaganje prašine bez nereda

Izvanredni rezultati uz PowerCyclone

  • 2,2 l NanoClean

  • Odličan za parkete

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

PowerCyclone 7 održava veliku usisnu snagu tokom dužeg vremena

Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenje putem 3 veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh brzo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona izlazne lopatice efikasno razdvajaju pašinu od vazduha.

Višenamenski usisni nastavak

Višenamenski usisni nastavak

Usisni nastavak TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na 3 načina u jednom potezu kako bi temeljno očistio podove: 1) Posebno osmišljena ploča nežno razdvaja vlakna tepiha i dubinski uklanja prašinu. 2) Veći otvori sa prednje strane usisavaju veće čestice. 3) Bočne četke osiguravaju savršeno čišćenje duž rubova tepiha.

Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja prašinu i mrvice

Usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja prašinu i mrvice

Novi usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinstveni dizajn u obliku slova „Z“ usmerava prašinu i velike mrvice u kanal za vazduh umesto da ih oduva napred. Bočni kanali za vazduh savršeno čiste duž rubova. Više ne morate da podižete usisni nastavak kako biste uklonili veće mrvice i osigurali vrhunsko čišćenje tvrdih podova.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Komentari

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4.7

od 5

15

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

30/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Animal best

Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

10/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan usisavač

odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

28/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Stroj

Usisivač je pravi stroj, nije bučan i odličnu moć usisavanje ima.....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice

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Odricanje od odgovornosti

  1. Usisana količina prašine u poređenju sa 10 najprodavanijih modela usisivača od 2400 W u Evropi, testiranje je obavio nezavisni institut za testiranje na tepihu, u skladu sa standardom EN 60312-1/2013 u februaru i aprilu 2014.