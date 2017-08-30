2 godine garancije
Obustavljeno
2,2 l NanoClean
Odličan za parkete
Aerodinamični dizajn mehanizma PowerCyclone 7 umanjuje otpor vazduha i osigurava vrhunske performanse čišćenje putem 3 veoma efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u mehanizam PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulaznom otvoru za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh brzo ubrzava vazduh nagore prema ciklonskoj komori. 3) Pri vrhu ciklona izlazne lopatice efikasno razdvajaju pašinu od vazduha.
Usisni nastavak TriActiveMax savršeno prianja uz pod i deluje na 3 načina u jednom potezu kako bi temeljno očistio podove: 1) Posebno osmišljena ploča nežno razdvaja vlakna tepiha i dubinski uklanja prašinu. 2) Veći otvori sa prednje strane usisavaju veće čestice. 3) Bočne četke osiguravaju savršeno čišćenje duž rubova tepiha.
Novi usisni nastavak TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinstveni dizajn u obliku slova „Z“ usmerava prašinu i velike mrvice u kanal za vazduh umesto da ih oduva napred. Bočni kanali za vazduh savršeno čiste duž rubova. Više ne morate da podižete usisni nastavak kako biste uklonili veće mrvice i osigurali vrhunsko čišćenje tvrdih podova.
Nagrade
4.7
od 5
15
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Abby
30/08/2017
Hrvatska
Animal best
Odličan proizvod za usisavanje dlake i pjeska kućnog ljubimca! Svakako preporučam svima koji muku muće sa dlakama od psa i pjeskom od mačka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Gaga
10/07/2017
Hrvatska
odličan usisavač
odličan proizvod. Snaga usisavanja mu je vrhunska. Nije bučan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Čizo
28/12/2016
Hrvatska
Stroj
Usisivač je pravi stroj, nije bučan i odličnu moć usisavanje ima.....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9921/09 Usisavač bez vrećice
Usisana količina prašine u poređenju sa 10 najprodavanijih modela usisivača od 2400 W u Evropi, testiranje je obavio nezavisni institut za testiranje na tepihu, u skladu sa standardom EN 60312-1/2013 u februaru i aprilu 2014.