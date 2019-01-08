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Sve serije

  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8
  • Savršene performanse uz PowerCyclone 8

Obustavljeno

PowerPro UltimateUsisivač bez kese

FC9932/09

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršene performanse uz PowerCyclone 8
Model Philips PowerPro Ultimate koristi sve mogućnosti našeg moćnog ciklonskog sistema, tako da možete da besprekorno očistite sve površine, od tvrdih podova do tepiha gustog tkanja. Lampice u nivou poda otkrivaju skrivenu prašinu, a kada pravite pauzu, one se isključuju i čekaju da nastavite sa radom.
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Dubinsko čišćenje uz TriActive LED

Savršene performanse uz PowerCyclone 8

  • Usisavanje prašine od 99,9%

  • 750 W

  • Filter Allergy H13

Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od vazduha

Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori i odvaja prašinu. Moćno ciklonsko kretanje vazduha maksimalno uvećava protok vazduha i poboljšava performanse za izvanredne rezultate čišćenja.

Usisni nastavak TriActive sa LED svetlima otkriva i čisti skrivenu prašinu

Usisni nastavak TriActive sa LED svetlima otkriva i čisti skrivenu prašinu

Naš ekskluzivni usisni nastavak TriActive sa LED svetlima otkriva skrivenu prašinu tehnologijom lampica na nivou poda. Jedinstveni gumeni nabori sprečavaju da se dlake upetljaju u ovaj usisni nastavak bez četke.

Usisni nastavak CarpetClean omogućava dubinsko čišćenje gusto tkanih tepiha

Koristite usisni nastavak CarpetClean za dubinsko čišćenje najgušće tkanih tepiha i uklonite prašinu na mekim podovima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/01/2019

Slovenija

Slovenija

super izdelek

Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

30/11/2017

Slovenija

Slovenija

super sesalec.........................................................................

Ocena 5+,med najboljšimi sesalci...........................................

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

16/10/2019

България

България

Verifikovani kupac

Много съм доволен

Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.

Prednosti

Тиха и ефективна прахосмукачка

Mane

Не знам още

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

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  1. Usisana količina prašine u poređenju sa 10 najprodavanijih modela usisivača od 2400 W u Evropi, testiranje je obavio nezavisni institut za testiranje na tepihu, u skladu sa standardom EN 60312-1/2013 u februaru i aprilu 2014.

  2. Pojam „Allergy H13“ je komercijalni naziv i ne sme da se prevodi na lokalni jezik

  3. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.

  4. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).