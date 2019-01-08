2 godine garancije
Obustavljeno
Usisavanje prašine od 99,9%
750 W
Filter Allergy H13
Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori i odvaja prašinu. Moćno ciklonsko kretanje vazduha maksimalno uvećava protok vazduha i poboljšava performanse za izvanredne rezultate čišćenja.
Naš ekskluzivni usisni nastavak TriActive sa LED svetlima otkriva skrivenu prašinu tehnologijom lampica na nivou poda. Jedinstveni gumeni nabori sprečavaju da se dlake upetljaju u ovaj usisni nastavak bez četke.
Koristite usisni nastavak CarpetClean za dubinsko čišćenje najgušće tkanih tepiha i uklonite prašinu na mekim podovima.
Nagrade
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Tinca
08/01/2019
Slovenija
super izdelek
Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
alenka
30/11/2017
Slovenija
super sesalec.........................................................................
Ocena 5+,med najboljšimi sesalci...........................................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
ATHLET_TH
16/10/2019
България
Verifikovani kupac
Много съм доволен
Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.
Prednosti
Тиха и ефективна прахосмукачка
Mane
Не знам още
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Usisana količina prašine u poređenju sa 10 najprodavanijih modela usisivača od 2400 W u Evropi, testiranje je obavio nezavisni institut za testiranje na tepihu, u skladu sa standardom EN 60312-1/2013 u februaru i aprilu 2014.
Pojam „Allergy H13“ je komercijalni naziv i ne sme da se prevodi na lokalni jezik
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).