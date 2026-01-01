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Sve serije

  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
  • Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900

Zamenski filter za PureProtect Mini 900HEPA NanoProtect filter

FY0910/30

Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900
Originalni zamenski filter za prečišćivač vazduha: 3-u-1 HEPA NanoProtect, sloj sa aktivnim ugljem i predfilter za zaštitu od zagađenja, polena, prašine, peruti kućnih ljubimaca i virusa.
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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Mini serije 900

PureProtect Mini serije 900
Pametni prečišćivač vazduha

AC0951/13

Efektivno hvata 99,97% nanočestica (1)

Originalni filter za prečišćivač PureProtect Mini 900

  • Kompatibilan je sa serijama 900 i 800

  • Radni vek do 1 godine

  • U pakovanju: 1 filter

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan je sa prečišćivačem serije 900 i 800

Kompatibilan je sa prečišćivačem serije 900 i 800

Zamenski filter za Philips prečišćivač vazduha serije 900 i 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Možete pronaći model prečišćivača vazduha sa donje strane uređaja.

Dugotrajni filter (do 1 godine)

Dugotrajni filter (do 1 godine)

Filteri garantuju optimalni učinak filtracije do 1 godine (2), čime se smanjuju trud i troškovi. Da biste poboljšali filtraciju, redovno usisavajte predfilter.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter napravljen je tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um, iUTA

  2. (2) Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.