2 godine garancije
FY0910/30
Kompatibilan je sa serijama 900 i 800
Radni vek do 1 godine
U pakovanju: 1 filter
Originalni Philips filter
Zamenski filter za Philips prečišćivač vazduha serije 900 i 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Možete pronaći model prečišćivača vazduha sa donje strane uređaja.
Filteri garantuju optimalni učinak filtracije do 1 godine (2), čime se smanjuju trud i troškovi. Da biste poboljšali filtraciju, redovno usisavajte predfilter.
Originalni Philips filter napravljen je tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Za optimalne performanse, uvek koristite originalni Philips filter.
Komentari
(1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um, iUTA
(2) Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.