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  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i

2-u-1 prečišćivač i ovlaživač 1000iHEPA NanoProtect filter

FY1410/30

1.8
| (10) Komentari
Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
Originalni zamenski filteri za 2-u-1 prečišćivač vazduha: HEPA NanoProtect filter za zaštitu od zagađivača, virusa, alergena i bakterija
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000i

Serija 2000i
Prečišćivač i ovlaživač vazduha

AC2729/10

Efikasno hvata 99,97% nanočestica (1)

Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i

  • Kompatibilan je sa serijama 1000i i 2000i

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 2 godine

  • Originalni Philips filter

Kompatibilni su sa Philips serijama 1000i i 2000i

Kompatibilni su sa Philips serijama 1000i i 2000i

Zamenski filteri za Philips 2-u-1 prečišćivač i ovlaživač vazduha serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model uređaja možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri do 2 godine

Dugotrajni filteri do 2 godine

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 2 godine (2), smanjujući muke i troškove.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.8

od 5

10

Komentari

5
4
3
2
1

Kosmykov

07/04/2021

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

lubo1972

24/11/2020

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Prednosti

Има осезаем ефект от пречистването

Mane

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Neřeknu

04/03/2025

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Ova recenzija je napisana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Ova recenzija je napisana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA

  2. (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.