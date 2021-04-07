2 godine garancije
FY1410/30
Kompatibilan je sa serijama 1000i i 2000i
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 2 godine
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips 2-u-1 prečišćivač i ovlaživač vazduha serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model uređaja možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 2 godine (2), smanjujući muke i troškove.
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
Razumite recenzije proizvoda
1.8
od 5
10
Komentari
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Prednosti
Има осезаем ефект от пречистването
Mane
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Ova recenzija je napisana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Ova recenzija je napisana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA
(2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.