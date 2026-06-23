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Sve serije

  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
  • Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i

Obustavljeno

Zamenski filter za Nano Protect 1000Filter sa aktivnim ugljem

FY1413/30

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i
Originalni zamenski filter za vaš prečišćivač vazduha: Filter sa aktivnim ugljem efikasno uklanja isparljiva organska jedinjenja (VOC) i neprijatne mirise, za čistiji i svežiji vazduh u zatvorenom prostoru.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000i

Serija 2000i
Prečišćivač i ovlaživač vazduha

AC2729/10

Efikasno smanjuje gasove i neprijatne mirise

Originalni filter za 2-u-1 prečišćivač serija 1000i i 2000i

  • Kompatibilan je sa serijama 1000i i 2000i

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 1 godine

  • Originalni Philips filter

Kompatibilni su sa Philips serijama 1000i i 2000i

Kompatibilni su sa Philips serijama 1000i i 2000i

Zamenski filteri za Philips 2-u-1 prečišćivač i ovlaživač vazduha serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model uređaja možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri do 1 godinu

Dugotrajni filteri do 1 godinu

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godine (2), smanjujući muke i troškove.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Vazduh koji prolazi kroz filter testiran je pomoću NaCl aerosola od strane iUTA u skladu sa standardom DIN71460-1.

  2. (2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.