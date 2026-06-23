2 godine garancije
Obustavljeno
Kompatibilan je sa serijama 1000i i 2000i
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 1 godine
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips 2-u-1 prečišćivač i ovlaživač vazduha serija 1000i i 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model uređaja možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 1 godine (2), smanjujući muke i troškove.
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
(1) Vazduh koji prolazi kroz filter testiran je pomoću NaCl aerosola od strane iUTA u skladu sa standardom DIN71460-1.
(2) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.