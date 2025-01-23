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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Ovlaživač vazduha serije 2000Filter za ovlaživanje

FY2401/30

4.8

| (35) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000

Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)

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Kompatibilni proizvodi

Serija 2000

Serija 2000
Ovlaživač vazduha

HU4803/01

Tehnologija NanoCloud sa higijenskim ovlaživanjem

Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000

  • Kompatibilan je sa serijom 2000

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 6 meseci

  • Originalni Philips filter

Kompatibilan je sa Philips ovlaživačima serije 2000

Kompatibilan je sa Philips ovlaživačima serije 2000

Zamenski filteri za Philips ovlaživač serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

35

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

4
2

23/01/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.

Ova recenzija je napisana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

Ova recenzija je napisana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Prednosti

Довгий строк служби та легкий догляд

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-12-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Prednosti

Завжи є в наявності

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-10-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-10-26

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.

  2. (2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije