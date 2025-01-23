Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2000
Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)
Kompatibilan je sa serijom 2000
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 6 meseci
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips ovlaživač serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
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4.8
od 5
35
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Face75
23/01/2025
Magyarország
Nagyon jó
Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.
Ova recenzija je napisana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Ova recenzija je napisana za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Zlata98
29/04/2022
Україна
Deo promocije
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Prednosti
Довгий строк служби та легкий догляд
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-12-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Deo promocije
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Prednosti
Завжи є в наявності
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-10-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-10-26
(1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.
(2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije