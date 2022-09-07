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Sve serije

  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Serija 2000Ovlaživač vazduha

HU4803/01

4.3

| (445) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Lako dišite, mirno spavajte

Ispunite dom ugodnim, čistim vazduhom. NanoCloud tehnologija ovlažuje bez bele prašine i kvašenja, te eliminiše 99% bakterija (1). Pametni senzori i ravnomerna distribucija vazduha obezbeđuju idealnu vlažnost u prostoriju.

Pogledajte sve prednosti

Ovlaživanje suvog vazduha i automatsko podešavanje

Lako dišite, mirno spavajte

  • Vlaži vazduh u prostoriji do 25 m²

  • Brzina ovlaživanja 220 ml/h

  • Do 99% manje bakterija

  • Automatske postavke vlažnosti

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Ravnomerna i efikasna cirkulacija vazduha kroz prostoriju

Ravnomerna i efikasna cirkulacija vazduha kroz prostoriju

Difuzor sa rotacijom od 360 stepeni ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh kroz celu prostoriju. Ultra fina NanoCloud para raspršava se na većoj površini i sprečava preveliko zasićenje radi efikasnog ovlaživanja, pogotovo u velikim prostorijama.

Automatsko ovlaživanje uz 3 postavke

Automatsko ovlaživanje uz 3 postavke

Pametni senzor za vlagu nadgleda vazduh i automatski se podešava kako bi vlažnost prilagodio vašem željenom nivou: 40%, 50% ili 60%. Upozorenje za nivo vode obaveštava vas kada treba da napunite posudu, a ovlaživač se automatski isključuje kada nestane vode.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

445

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Поддържа чист въздуха вкъщи

Освежава и пречиства въздуха в стаята на децата ми.

Prednosti

Лесен за употреба

Mane

На ток

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-09-07

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Освежава въздухът вкъщи.

Харесва ми, че благодарение на него мога да контролирам влажността в детската стая.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-09-01

05/08/2020

България

България

Много хубав уред

Много съм доволна! Живеем на последен етаж и адски жега вкъщи, въздуха е супер сух. От както използваме овлажнителя спим по-добре и се забелязва огромна разлика!

Prednosti

Безшумен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-04-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух

Datum upotrebe 2020-04-05

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije

  2. (2) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2 °C i relativna vlažnost od 30±2% RV

  3. (3) Izračunato pomoću AHAM HU-1-2016, član 7.3 na osnovu performansi ovlaživanja testiranih u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji

  4. (4) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.

  6. (6) Izračunato na osnovu napunjenog rezervoara za vodu od 2 l pri 1. brzini ovlaživanja od 150 ml/h.