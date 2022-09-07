Lako dišite, mirno spavajte
Ispunite dom ugodnim, čistim vazduhom. NanoCloud tehnologija ovlažuje bez bele prašine i kvašenja, te eliminiše 99% bakterija (1). Pametni senzori i ravnomerna distribucija vazduha obezbeđuju idealnu vlažnost u prostoriju.
Vlaži vazduh u prostoriji do 25 m²
Brzina ovlaživanja 220 ml/h
Do 99% manje bakterija
Automatske postavke vlažnosti
Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Izuzetno fina magla koju izbacuje NanoCloud nevidljiva je na oko i bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Difuzor sa rotacijom od 360 stepeni ravnomerno raspoređuje ovlaženi vazduh kroz celu prostoriju. Ultra fina NanoCloud para raspršava se na većoj površini i sprečava preveliko zasićenje radi efikasnog ovlaživanja, pogotovo u velikim prostorijama.
Pametni senzor za vlagu nadgleda vazduh i automatski se podešava kako bi vlažnost prilagodio vašem željenom nivou: 40%, 50% ili 60%. Upozorenje za nivo vode obaveštava vas kada treba da napunite posudu, a ovlaživač se automatski isključuje kada nestane vode.
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4.3
od 5
445
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Gerincho
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Поддържа чист въздуха вкъщи
Освежава и пречиства въздуха в стаята на децата ми.
Prednosti
Лесен за употреба
Mane
На ток
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-09-07
Gerincho
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Освежава въздухът вкъщи.
Харесва ми, че благодарение на него мога да контролирам влажността в детската стая.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-09-01
Mattix
05/08/2020
България
Много хубав уред
Много съм доволна! Живеем на последен етаж и адски жега вкъщи, въздуха е супер сух. От както използваме овлажнителя спим по-добре и се забелязва огромна разлика!
Prednosti
Безшумен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-04-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 HU4803/01 Овлажнител на въздух
Datum upotrebe 2020-04-05
(1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije
(2) Testirano je u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji. Početna temperatura od 23±2 °C i relativna vlažnost od 30±2% RV
(3) Izračunato pomoću AHAM HU-1-2016, član 7.3 na osnovu performansi ovlaživanja testiranih u skladu sa GB/T 23332-2018 u nezavisnoj laboratoriji
(4) Stvaranje naslaga minerala na nameštaju testirano je od strane nezavisne laboratorije tokom perioda od 3 sata, u skladu sa DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testirano je u skladu sa GB 21551.3-2010 u nezavisnoj laboratoriji. Jačine ozona, TVOC, PM10 i UV zračenja su ispod graničnih vrednosti.
(6) Izračunato na osnovu napunjenog rezervoara za vodu od 2 l pri 1. brzini ovlaživanja od 150 ml/h.