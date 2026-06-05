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2-u-1 prečišćivač i ovlaživač 2000i Filter za ovlaživanje

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2-u-1 prečišćivač i ovlaživač 2000iFilter za ovlaživanje

FY2425/30

2-u-1 prečišćivač i ovlaživač 2000i Filter za ovlaživanje

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Uputstva i Dokumentacija

Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)

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  • 5 June 2026