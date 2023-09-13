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Sve serije

  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000

Obustavljeno

Ovlaživač vazduha serije 2000 i 3000Filter za ovlaživanje

FY3446/30

3
| (1) Pregled
Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000
Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem uređaju, obezbeđujući postojano visoke performanse. Koristi tehnologiju NanoCloud za otpuštanje nevidljive izmaglice i ovlaživanje vazduha uz do 99% manje širenje bakterija (1)
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Tehnologija NanoCloud sa higijenskim ovlaživanjem

Originalni filter za ovlaživanje za seriju 2/3000

  • Kompatibilan je sa serijama 2000 i 3000

  • U pakovanju: 1 filter

  • Radni vek od 6 meseci

  • Originalni Philips filter

Kompatibilni su sa Philips ovlaživačima serije 2000 i 3000

Kompatibilni su sa Philips ovlaživačima serije 2000 i 3000

Zamenski filteri za Philips ovlaživač vazduha serije 2000 i 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Dugotrajni filteri, do 6 meseci

Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Prednosti

Функцію виконує

Mane

Чорніє фільтр

Ova recenzija je napisana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napisana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.

  2. (2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije