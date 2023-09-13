2 godine garancije
Obustavljeno
FY3446/30
Kompatibilan je sa serijama 2000 i 3000
U pakovanju: 1 filter
Radni vek od 6 meseci
Originalni Philips filter
Zamenski filteri za Philips ovlaživač vazduha serije 2000 i 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model svog ovlaživača vazduha možete pronaći na donjoj strani uređaja.
Filteri pružaju optimalne performanse filtracije do 6 meseci (1), smanjujući muke i troškove
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
3.0
od 5
1
Pregled
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Prednosti
Функцію виконує
Mane
Чорніє фільтр
Ova recenzija je napisana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Ova recenzija je napisana za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja.
(2) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, kao što je testirano od strane nezavisne laboratorije