2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Uklanjanje ućebanih vlakana sa tkanine
Pogodno za svu odeću
Isporučuje se sa 2 Philips AA baterije
Velika površina sečiva obezbeđuje da veća površina odeće bude pokrivena odjednom, pa je potrebno manje pokreta da bi garderoba izgledala ponovo kao nova
Sečiva se okreću brzinom do 8800 o/min za efikasno i brzo uklanjanje ućebanih vlakana tkanine sa odeće
Posuda, u kojoj se zadržavaju skinuta ućebana vlakna, lako se uklanja i prazni.
Nagrade
4.9
od 5
61
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Вера31
26/09/2024
България
Даде втори живот на дрехи, които бях отписала
След като се сдобих с тази прекрасна машинка, преоткрих забравени дрехи, които сега имат втори живот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Галя_55
26/09/2024
България
Гардероба става чисто нов
Премахва топченца наистина уникално. И става много лесно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи