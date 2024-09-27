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Sve serije

  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

Obustavljeno

Serija 500Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

GC026/00

4.9
| (61) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
Philips aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine omogućava vam da lako i jednostavno uklonite nakupljena vlakna tkanine sa svih vrsta odeće. Sva vaša odeća izgledaće ponovo kao nova, bez obzira da li je u pitanju džemper ili ćebe!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Kompatibilni proizvodi
PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Pegla sa parnom stanicom

GC7933/30

U trenutku oživite stare komade odeće

Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

  • Uklanjanje ućebanih vlakana sa tkanine

  • Pogodno za svu odeću

  • Isporučuje se sa 2 Philips AA baterije

Velika površina sečiva za pokrivanje velike površine odjednom

Velika površina sečiva za pokrivanje velike površine odjednom

Velika površina sečiva obezbeđuje da veća površina odeće bude pokrivena odjednom, pa je potrebno manje pokreta da bi garderoba izgledala ponovo kao nova

Rotacija sečiva do 8800 o/min za efikasno uklanjanje

Rotacija sečiva do 8800 o/min za efikasno uklanjanje

Sečiva se okreću brzinom do 8800 o/min za efikasno i brzo uklanjanje ućebanih vlakana tkanine sa odeće

Posuda za nakupljena ućebana vlakna se lako uklanja i prazni

Posuda za nakupljena ućebana vlakna se lako uklanja i prazni

Posuda, u kojoj se zadržavaju skinuta ućebana vlakna, lako se uklanja i prazni.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

61

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

26/09/2024

България

България

Даде втори живот на дрехи, които бях отписала

След като се сдобих с тази прекрасна машинка, преоткрих забравени дрехи, които сега имат втори живот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

26/09/2024

България

България

Гардероба става чисто нов

Премахва топченца наистина уникално. И става много лесно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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