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Sve serije

  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
  • Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

Obustavljeno

Serija 500Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

GC026/80

4.8
| (87) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine
Philips aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine omogućava vam da lako i jednostavno uklonite nakupljena vlakna tkanine sa svih vrsta odevnih predmeta. Svi vaši odevni predmeti izgledaće ponovo kao novi, bez obzira na to da li je u pitanju džemper ili ćebe!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Kompatibilni proizvodi
PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Pegla sa parnom stanicom

GC7933/30

U trenutku oživite stare komade odeće

Aparat za uklanjanje vlakana sa tkanine

  • Uklanjanje ućebanih vlakana sa tkanine

  • Pogodno za svu odeću

  • Isporučuje se sa 2 Philips AA baterije

Velika površina sečiva za pokrivanje velike površine odjednom

Velika površina sečiva za pokrivanje velike površine odjednom

Velika površina sečiva obezbeđuje da veća površina odeće bude pokrivena odjednom, pa je potrebno manje pokreta da bi garderoba izgledala ponovo kao nova

Rotacija sečiva do 8800 o/min za efikasno uklanjanje

Rotacija sečiva do 8800 o/min za efikasno uklanjanje

Sečiva se okreću brzinom do 8800 o/min za efikasno i brzo uklanjanje ućebanih vlakana tkanine sa odeće

Posuda za nakupljena ućebana vlakna se lako uklanja i prazni

Posuda za nakupljena ućebana vlakna se lako uklanja i prazni

Posuda, u kojoj se zadržavaju skinuta ućebana vlakna, lako se uklanja i prazni.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

87

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

22/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Praktičan i koristan uređaj za svakoga

[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

16/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod ikada!

Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips zaposleni

Odlican i praktican uredjaj!

[Employee of philipsglobal] Proizvod je lagan i praktican za koristenje! Ukoliko imate stare komade odjece koje zelite da osvjezite, topla preporuka Philips aparata za uklanjanje vlakana sa odjece!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće

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  • Posebne ponude
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