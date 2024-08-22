2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Uklanjanje ućebanih vlakana sa tkanine
Pogodno za svu odeću
Isporučuje se sa 2 Philips AA baterije
Velika površina sečiva obezbeđuje da veća površina odeće bude pokrivena odjednom, pa je potrebno manje pokreta da bi garderoba izgledala ponovo kao nova
Sečiva se okreću brzinom do 8800 o/min za efikasno i brzo uklanjanje ućebanih vlakana tkanine sa odeće
Posuda, u kojoj se zadržavaju skinuta ućebana vlakna, lako se uklanja i prazni.
Nagrade
4.8
od 5
87
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Jaca_V
22/08/2024
Hrvatska
Philips zaposleni
Praktičan i koristan uređaj za svakoga
[Employee of philipsglobal] Super uređaj za korištenje tokom cijele godine. Odjeća nakon tretiranja kao nova. Brzo i jednostavno za korištenje!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Franka2404
16/08/2024
Hrvatska
Najbolji proizvod ikada!
Naizgled vrlo malen uređaj ali vrlo koristan i moćan. Uklanja sve mucice jednostavno i lagano, a odjeća (pogotovo vuneni kaputi) je kao nova. Za svaku preporuku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Nadjaas
14/08/2024
Hrvatska
Philips zaposleni
Odlican i praktican uredjaj!
[Employee of philipsglobal] Proizvod je lagan i praktican za koristenje! Ukoliko imate stare komade odjece koje zelite da osvjezite, topla preporuka Philips aparata za uklanjanje vlakana sa odjece!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za serije 500 GC026/80 Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće