2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Uklanjanje kamenca
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Dodatna količina pare od 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Nagrade
4.9
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска
kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска
Олена24
07/11/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції
Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска