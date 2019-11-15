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Obustavljeno

Pegla na paru

GC1433/30

4.9
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lako i efikasno
Ova udobna pegla na paru olakšava peglanje i čini ga efikasnim, uz puno neprekidne pare, dok grejna ploča koja se ne lepi olakšava klizanje. Ova udobna pegla pojednostavljuje peglanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina za olakšavanje peglanja

Lako i efikasno

  • 2000 W

  • Uklanjanje kamenca

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare od 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC1433/30 Парова праска

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