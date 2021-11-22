2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Dodatna količina pare do 100 g
Keramička grejna ploča
Funkcija za zaustavljanje kapanja
Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veoma veliki rezervoar za vodu zapremine 220 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.
Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.
Nagrade
4.8
od 5
42
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
mama21
22/11/2021
България
Продукта има чудесни характеристики
Чудесен продукт,много бързо нагрява и е изключително лека. Най-вече ми спестява време и купа с бебешките дрешки бързо изчезва.
Prednosti
бързо нагрява
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
kitkat12345
19/02/2021
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт!
Много лесно се използва, глади перфектно, дори без пара се изглаждат дрехите, а с пара стават уникално.
Prednosti
лесно се пълни контейнера за вода
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Rinsss
23/12/2020
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт
Страхотна прахосмукачка. Лека, удобна, силна всмукателната мощност, също така компактна и лесно почистваща.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
U odnosu na prethodni asortiman Comfort