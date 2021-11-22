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  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno
  • Lako i efektivno

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC1750/20

4.8
| (42) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lako i efektivno
EasySpeed pegla čini peglanje lakim i efektivnim, uz veliku količinu pare za uklanjanje nezgodnih nabora, keramičku grejnu ploču za lako klizanje na svim tkaninama i otpornost na grebanje, kao i funkciju Calc Clean za izdržljive performanse.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

4 podešavanja pare za bolje rezultate peglanja

Lako i efektivno

  • Dodatna količina pare do 100 g

  • Keramička grejna ploča

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Rezervoar za vodu od 220 ml, za duže sesije peglanja

Rezervoar za vodu od 220 ml, za duže sesije peglanja

Zahvaljujući ređem dopunjavanju vode uz veoma veliki rezervoar za vodu zapremine 220 ml možete da ispeglate više odeće odjednom.

Integrisana prskalica, za ravnomerno vlaženje tkanine

Integrisana prskalica, za ravnomerno vlaženje tkanine

Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.

Veća grejna ploča za veće pokrivanje u jednom prolazu*

Veća grejna ploča za veće pokrivanje u jednom prolazu*

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

42

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2

22/11/2021

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Чудесен продукт,много бързо нагрява и е изключително лека. Най-вече ми спестява време и купа с бебешките дрешки бързо изчезва.

Prednosti

бързо нагрява

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

19/02/2021

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт!

Много лесно се използва, глади перфектно, дори без пара се изглаждат дрехите, а с пара стават уникално.

Prednosti

лесно се пълни контейнера за вода

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

23/12/2020

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт

Страхотна прахосмукачка. Лека, удобна, силна всмукателната мощност, също така компактна и лесно почистваща.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

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