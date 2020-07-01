2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2000 W
Dodatna količina pare od 100 g
Neprekidan mlaz pare od 25 g/min
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Ujednačena izlazna snaga pare osigurava prodor veće količine pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.
Nagrade
4.9
od 5
16
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Симонка
01/07/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики!
Прекрасен уред! Гладенето е удоволствие, бързо и лесно.
Prednosti
Много!
Mane
Няма!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия
Marviki
06/06/2019
България
Продуктът има отлични характеристики
Много удобен дизайн и се глади лесно.Парата е в достатъчно количество и не оставя гънки по дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия
M.i.k.l.
24/03/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ideální pomocník
S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití
Prednosti
Cena, snadné použité, hmotnost
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička