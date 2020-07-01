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  • Brzina od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed PlusPegla na paru

GC2142/40

4.9
| (16) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava peglanje pomoću snažnih mlazova pare za savladavanje nezgodnih nabora, grejne ploče koja se ne lepi za lako klizanje i sistema protiv kapanja koji sprečava curenje. To su tri načina za ubrzavanje peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ubrzava peglanje na 3 načina

Brzina od početka do kraja

  • 2000 W

  • Dodatna količina pare od 100 g

  • Neprekidan mlaz pare od 25 g/min

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2000 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2000 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Dodatna količina pare do 100 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 100 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Mlaz pare do 25 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 25 g/min za odlične i ujednačene performanse

Ujednačena izlazna snaga pare osigurava prodor veće količine pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

16

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

01/07/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики!

Прекрасен уред! Гладенето е удоволствие, бързо и лесно.

Prednosti

Много!

Mane

Няма!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия

06/06/2019

България

България

Продуктът има отлични характеристики

Много удобен дизайн и се глади лесно.Парата е в достатъчно количество и не оставя гънки по дрехите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парна ютия

24/03/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Ideální pomocník

S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití

Prednosti

Cena, snadné použité, hmotnost

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

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