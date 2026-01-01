2 godine garancije
Obustavljeno
GC310/55
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1000 W
Para na zahtev
Četka
Kada koristite aparat za peglanje parom, ne treba vam daska za peglanje, što olakšava peglanje.
Električna pumpa pruža neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.
Koristite četku na debljoj odeći, kao što su kaputi, radi boljeg prodiranja pare i glatkijeg završnog izgleda.
Nagrade
Komentari
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.