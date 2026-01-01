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  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
  • Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare

Obustavljeno

Steam&GoRučni aparat za peglanje odeće parom

GC310/55

1 nagrada

Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare
Ovaj ručni aparat za peglanje odeće parom idealan je za doterivanje u poslednjem trenutku i za odeću koja se teško pegla. Lak je za korišćenje i brz, pa predstavlja savršen dodatak pegli.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Idealno je za osetljivu odeću i putovanja

Brzo uklanjanje nabora pomoću snage pare

  • 1000 W

  • Para na zahtev

  • Četka

Nije potrebna daska za peglanje

Nije potrebna daska za peglanje

Kada koristite aparat za peglanje parom, ne treba vam daska za peglanje, što olakšava peglanje.

Automatski neprekidan mlaz pare koji proizvodi električna pumpa

Automatski neprekidan mlaz pare koji proizvodi električna pumpa

Električna pumpa pruža neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.

Četka za glatki završni izgled

Četka za glatki završni izgled

Koristite četku na debljoj odeći, kao što su kaputi, radi boljeg prodiranja pare i glatkijeg završnog izgleda.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija na površini tela, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta čišćenja parom.