Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Peglanje
Sve serije
Steam&Go Ručni aparat za peglanje odeće parom
Obustavljeno
Podrška
GC310/55
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/55 - English (US)
User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer - English (US)
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo