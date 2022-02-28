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  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Steam&GoRučni steamer za odeću

GC362/80

4.8
| (408) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
Lakše parenje uz grejanu SmartFlow ploču. Koristite vertikalno ili horizontalno na mestima koja se teško peglaju i za osvežavanje odeće – garantovano bez progorevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava korišćenje uvek i svuda. Samo primenite paru i krenite!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Koristite vertikalno ili horizontalno, za bolje rezultate

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

  • 1300 W, do 24 g/min

  • Horizontalno i vertik. peglanje parom

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 70 ml

  • Torbica za odlaganje otporna na toplotu

Vertikalno i horizontalno peglanje parom, za veću praktičnost

Vertikalno i horizontalno peglanje parom, za veću praktičnost

Vertikalno primenjujte paru za brzo uklanjanje nabora i osvežavanje viseće odeće, bez daske za peglanje. Horizontalno primenjujte paru da biste dobili savršene rezultate na delovima koji se teško peglaju, poput manžetni i kragni. U svakom od položaja, snažni neprekidni mlaz pare pruža odlične rezultate.

Grejna ploča SmartFlow za bolje rezultate peglanja parom*

Grejna ploča SmartFlow za bolje rezultate peglanja parom*

Zahvaljujući tehnologiji SmartFlow, ploča za parenje se zagreva na optimalnu temperaturu koja je bezbedna za sve tkanine i sprečava pojavu mokrih tačaka. Grejna ploča za parenje doprinosi peglanju tkanine tokom horizontalnog parenja, za još bolje rezultate*.

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

408

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

28/02/2022

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod!

Jednostavan za korišćenje sa vidljivim rezultatima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručni steamer za odeću

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručni steamer za odeću

20/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Idealan proizvod prilikom putovanja

Ručno steamer glačalo super je imati pri ruci za kućnu upotrebu, a pogotovo za putovanje kad se prethodno izglačana odjeća ponovno može izgladiti od nabora nastalih u prijevozu. Otkad sam probala ručni steamer, više me ništa ne spriječava da u svoj kofer upakiram i odjevne predmete i od onih najosjetljivijih tkanina. Odlično je riješenje i za ubijanje bakterija prvenstveno na dječjoj odjeći, ali i za jednostavno održavanje odjeće koja nije uprljana, ali joj je potrebno osvježavanje. Jako sam zadovoljna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

21/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Brzo i jednostavno

Ovaj proizvod nam služi za brze popravke, jednostavan je za korištenje. Odličan dizajn i kvaliteta.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

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  1. U poređenju sa Philips Steam&Go GC310 i GC320; bez grejne ploče SmartFlow.

  2. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.