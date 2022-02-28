2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1300 W, do 24 g/min
Horizontalno i vertik. peglanje parom
Odvojivi rezervoar za vodu od 70 ml
Torbica za odlaganje otporna na toplotu
Vertikalno primenjujte paru za brzo uklanjanje nabora i osvežavanje viseće odeće, bez daske za peglanje. Horizontalno primenjujte paru da biste dobili savršene rezultate na delovima koji se teško peglaju, poput manžetni i kragni. U svakom od položaja, snažni neprekidni mlaz pare pruža odlične rezultate.
Zahvaljujući tehnologiji SmartFlow, ploča za parenje se zagreva na optimalnu temperaturu koja je bezbedna za sve tkanine i sprečava pojavu mokrih tačaka. Grejna ploča za parenje doprinosi peglanju tkanine tokom horizontalnog parenja, za još bolje rezultate*.
Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.
Nagrade
4.8
od 5
408
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Gornji Milanovac
28/02/2022
Srbija
Sjajan proizvod!
Jednostavan za korišćenje sa vidljivim rezultatima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručni steamer za odeću
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručni steamer za odeću
DadaPgd
20/01/2022
Hrvatska
Idealan proizvod prilikom putovanja
Ručno steamer glačalo super je imati pri ruci za kućnu upotrebu, a pogotovo za putovanje kad se prethodno izglačana odjeća ponovno može izgladiti od nabora nastalih u prijevozu. Otkad sam probala ručni steamer, više me ništa ne spriječava da u svoj kofer upakiram i odjevne predmete i od onih najosjetljivijih tkanina. Odlično je riješenje i za ubijanje bakterija prvenstveno na dječjoj odjeći, ali i za jednostavno održavanje odjeće koja nije uprljana, ali joj je potrebno osvježavanje. Jako sam zadovoljna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Kazalište Trešnja
21/12/2021
Hrvatska
Brzo i jednostavno
Ovaj proizvod nam služi za brze popravke, jednostavan je za korištenje. Odličan dizajn i kvaliteta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
U poređenju sa Philips Steam&Go GC310 i GC320; bez grejne ploče SmartFlow.
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.