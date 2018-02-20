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Obustavljeno

Azur PerformerPegla na paru

GC3811/80

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Naša automatska kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odevni predmet. Grejna ploča SteamGlide će prosto projuriti pri peglanju.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom inovativnom kontrolom pare i temperature

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare do 160 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s výrobkem.

Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

29/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana