2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare
Grejna ploča SteamGlide Plus
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička