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Azur Performer Pegla na paru

Obustavljeno

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Azur PerformerPegla na paru

GC3811/80

Azur Performer Pegla na paru

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Eco passport Philips Azur Performer Steam iron - English (US)

  • PDF datoteka, 141.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3811/80 - English (US)

  • ZIP datoteka, 2.7 MB
  • 13 March 2026

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