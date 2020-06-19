2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare
Grejna ploča SteamGlide Plus
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Татяна9000
19/06/2020
България
Ютията е пердектна!
Глади много лесно! Удобна за употреба, дизайна е страхотен, лесно се натискат бутоните и парата е много силна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия
Наталия
11/11/2016
България
Verifikovani kupac
Ютията работи идеално, удобна за употреба и отличен дизайн!
Ютията работи идеално, удобна за употреба и отличен дизайн!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска