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Obustavljeno

Azur PerformerPegla na paru

GC3821/80

5
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Naša automatska kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odevni predmet. Grejna ploča SteamGlide Plus će jednostavno kliziti pri peglanju.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom inovativnom kontrolom pare i temperature

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 40 g/min; dodatnih 160 g pare

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare do 160 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/06/2020

България

България

Ютията е пердектна!

Глади много лесно! Удобна за употреба, дизайна е страхотен, лесно се натискат бутоните и парата е много силна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия

11/11/2016

България

България

Verifikovani kupac

Ютията работи идеално, удобна за употреба и отличен дизайн!

Ютията работи идеално, удобна за употреба и отличен дизайн!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парна ютия

07/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana