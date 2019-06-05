2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1500 W, do 30 g/min
Tehnologija PureSteam
XL rezervoar za vodu
Funkcija 2 u 1
Tehnologija PureSteam je inovativna tehnologija koja sprečava stvaranje naslaga kamenca oko motora aparata. Obezbeđuje moćan mlaz pare tokom dugog niza godina.
Funkcija 2 u 1 omogućava vertikalno i horizontalno peglanje pomoću pare. Kada peglate horizontalno na ravnoj površini, možete da ostvarite bolje rezultate, a naročito na zahtevnijim površinama oko kragni i manžetni.
Zahvaljujući funkciji Quick Calc Release, aparat duže traje sa istim performansama pare.
Nagrade
4.5
od 5
15
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Ели18
05/06/2019
България
Невероятен продукт
Съвременен продукт с отлични качества! Много удобен за пътуване, с прекрасен дизайн и функции! Глади перфектно, особено" по- нежни "тъкани ! Справя се чудесно с гънките!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 Ръчен уред за гладене с пара
Vercik36
02/10/2019
Česká republika
Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.
Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
MiFi
15/07/2019
Česká republika
Vydařený design a perfektní zpracování
Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta primene pare.