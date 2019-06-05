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  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober
  • Novi neophodni dodatak za garderober

Obustavljeno

Ručni steamer za odeću

GC440/47

4.5
| (15) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Novi neophodni dodatak za garderober
Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji PureSteam Technology i funkciji Quick Calc Release, novi aparat za primenu pare na odeći StyleTouch osigurava moćne performanse pare tokom dugog niza godina! Brzo, bezbedno i jednostavno rešenje za peglanje u poslednjem trenutku i osetljivu odeću.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Idealno rešenje za brzo doterivanje i osetljivu odeću

Novi neophodni dodatak za garderober

  • 1500 W, do 30 g/min

  • Tehnologija PureSteam

  • XL rezervoar za vodu

  • Funkcija 2 u 1

Tehnologija PureSteam za ujednačenu i moćnu paru tokom dužeg vremena

Tehnologija PureSteam za ujednačenu i moćnu paru tokom dužeg vremena

Tehnologija PureSteam je inovativna tehnologija koja sprečava stvaranje naslaga kamenca oko motora aparata. Obezbeđuje moćan mlaz pare tokom dugog niza godina.

2 u 1 – vertikalno i horizontalno peglanje parom za bolje rezultate

2 u 1 – vertikalno i horizontalno peglanje parom za bolje rezultate

Funkcija 2 u 1 omogućava vertikalno i horizontalno peglanje pomoću pare. Kada peglate horizontalno na ravnoj površini, možete da ostvarite bolje rezultate, a naročito na zahtevnijim površinama oko kragni i manžetni.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Zahvaljujući funkciji Quick Calc Release, aparat duže traje sa istim performansama pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

15

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

3

05/06/2019

България

България

Невероятен продукт

Съвременен продукт с отлични качества! Много удобен за пътуване, с прекрасен дизайн и функции! Глади перфектно, особено" по- нежни "тъкани ! Справя се чудесно с гънките!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 Ръчен уред за гладене с пара

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.

Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

15/07/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený design a perfektní zpracování

Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 nakon 8 minuta primene pare.